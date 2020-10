Chris Smalling è un nuovo giocatore della Roma. Anzi no, oppure forse. Non è ben chiaro, fatto sta che a distanza di tanto tempo dal gong del calciomercato, i giallorossi non hanno ufficializzato l’arrivo del difensore inglese dal Manchester United.

Non è chiaro se le parti abbiano caricato in tempo i documenti sul portale della Lega, ovvero entro le ore 20. L’entourage del giocatore è convinto di sì, al punto di confermare la partenza di Smalling domani per l‘Italia, ma al momento non arrivano conferme ufficiali dagli organi preposti. La Roma era riuscita a convincere il Manchester United dopo giorni di tira e molla, accordandosi intorno alle ore 19 su un corrispettivo di 15 milioni di bonus. Stretta di mano e corsa contro il tempo per presentare i documenti entro le 20, obiettivo che al momento non è dato sapere se è stato centrato. Roma e Manchester United restano in attesa, così come Smalling che, nella giornata di domani, dovrebbe essere a Roma per il primo allenamento.