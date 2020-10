La Roma ha il suo nuovo attaccante, accordo raggiunto con il Real Madrid per l’arrivo in giallorosso di Borja Mayoral.

I due club hanno raggiunto un’intesa nel tardo pomeriggio di oggi, con il giocatore che si trasferisce in Italia sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni alla fine del primo anno e poco meno di 20 al termine del secondo. Per chiudere l’operazione con questa formula, Borja Mayoral ha prima rinnovato il suo contratto con il Real Madrid fino al 2023, per poi trasferirsi alla Roma. Lo spagnolo arriverà domani in Italia con un volo privato, svolgerà le visite mediche per poi firmare i documenti che lo renderanno a tutti gli effetti un giocatore giallorosso.