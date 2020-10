Il Milan si avvicina in maniera prepotente a Diogo Dalot, il portoghese è il difensore scelto dal club rossonero per rinforzare il pacchetto arretrato.

Sfumati Fofana e Tomiyasu, i dirigenti del Milan hanno puntato il giocatore del Manchester United, spingendo per trovare un accordo in tempi brevissimi. Contatti continui tra le parti, vicine a raggiungere un’intesa sulla base di un prestito secco, senza diritto di riscatto. Il classe ’99 è un pupillo di Maldini e Massara, che stanno pressando da giorni i Red Devils per regalare Diogo Dalot a Pioli. Le prossime ore saranno decisive, il Milan è vicino ad uno dei suoi obiettivi.