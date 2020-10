Federico Chiesa e la Juventus sono pronti a dirsi sì, nel pomeriggio di oggi la trattativa dovrebbe essere finalmente definita, con l’esterno italiano che lascerà Firenze per trasferirsi in bianconero.

In queste ore il giocatore sta incontrando il club viola per firmare il rinnovo biennale, che gli permetterà poi di trasferirsi a Torino in prestito nei prossimi due anni con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Una volta firmato il contratto con la Fiorentina, Chiesa sosterrà le visite mediche e poi passerà alla Juventus. I viola nel frattempo nel pomeriggio chiuderanno per Callejon, scelto come sostituto di Chiesa.