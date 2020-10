Una due giorni di Champions quasi perfetta per il calcio italiano, uscito brillantemente da questa prima giornata della fase a gironi, sfiorando un en plein fallito solo per colpa dell’Inter.

Tre vittorie e un pari, un bottino sicuramente positivo che avrebbe potuto essere perfetto se non fosse stato per i nerazzurri, fermati sul 2-2 in casa dal Borussia Monchengladbach, dopo aver rischiato addirittura il ko. Bellissima invece l’Atalanta, che schianta con un rotondo 0-4 il Midtjylland e cancella le scorie di Napoli. Al successo dei nerazzurri vanno aggiunti quelli della Juventus e della Lazio, abili ieri a superare rispettivamente Dinamo Kiev e Borussia Dortmund cominciando con il piede giusto questa Champions. L’unica delusione la regala l’Inter, andata in vantaggio con il solito Lukaku, prima di farsi ribaltare dai tedeschi, riacciuffati solo al novantesimo dal gigante belga. Conte ha sulle spalle la responsabilità di questo en plein fallito dal calcio italiano, che può comunque sorridere per uno splendido avvio.