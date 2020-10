Retrocesso in Serie B a causa dell’ultima disastrosa stagione di A, il Brescia continua a navigare in acque agitate, senza che il presidente Cellino riesca a migliorare la situazione. Anzi, il numero uno del club lombardo pare intenzionato a cedere la società, stanco di questo sistema calcio malato: “per il futuro del calcio il Governo deve capire che serve un supporto al sistema calcio” le parole di Cellino a 90° minuto su Rai Sport.

“Non si può guardare solo cosa fanno Juve e Inter, siamo tutti falliti se ci voltano le spalle. Qui stiamo correndo a fare campagna elettorale 24 ore su 24. Sono qui a spaccarmi la schiena per cosa? Volo dalla mia famiglia a Londra perché non rinuncio più alla vita famigliare per questo sistema calcio irresponsabile. Io non sono in condizioni di gestire il calcio così: se viene qualcuno gli regalo il Brescia. Non mi è mai successo in trent’anni di calcio che calciatori vengano a minacciarmi dicendomi ‘o mi manda via o sono depresso’. Mai successo! Ho cinque telefoni e li ho spenti tutti, non hanno manco l’educazione“.