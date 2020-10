Archiviata la sconfitta subita in casa contro il Sassuolo, il Bologna adesso si prepara per una difficile trasferta in casa della Lazio, reduce dalla squillante vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund.

Sinisa Mihajlovic non ha paura di affrontare i biancocelesti, ma è consapevole del fatto che sarà difficile uscire dall’Olimpico con i punti in tasca. Nella conferenza della vigilia, l’allenatore serbo ha parlato di vari temi, usando anche parole al miele per il giovane Hickey: “ha 18 anni, è giusto che sbagli. A me piace perché ha le palle. Io accetto più volentieri che sbagli uno di 18 piuttosto che uno di 30. Lui è un ragazzo sveglio e imparerà. Lui doveva essere il cambio per Dijks, poi vista la situazione ora gioca”.