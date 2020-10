Il Bologna trova finalmente i tre punti in questa Serie A, superando al Dall’Ara il Cagliari con il punteggio di 3-2. Un risultato che soddisfa Sinisa Mihajlovic, contento non solo per il successo ma anche per la prestazione dei suoi ragazzi.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post gara, l’allenatore serbo ha ammesso: “sono soddisfatto. Nelle ultime partite siamo sempre stati superiori agli avversari ma abbiamo portato poco o niente a casa. Oggi stessa storia. Eravamo superiori e siamo andati in svantaggio, ma poi abbiamo giocato, tirato, creato e abbiamo vinto. Bisogna continuare a giocare così, mantenendo i nostri principi di gioco, come l’aggressività e la freddezza“.

Sull’operato dell’arbitro, Mihajlovic ha sottolineato: “non riesco a capire, a Roma ci annullano un gol su un presunto fallo di Schouten tramite il VAR. Qui lo stesso fallo su Palacio nessuno chiama niente, nessuno dice niente. Non riesco a capire quando il VAR interviene e quando non interviene. Anzi, questo fallo era peggio di quello di Schouten. Si devono mettere d’accordo: come cazzo dobbiamo fare? Su questi casi il VAR non deve intervenire perché l’arbitro ha discrezionalità e invece interviene. In altri casi invece dovrebbe intervenire e non interviene“.