Ha avuto la fortuna di assistere alla partita tra Juventus e Barcellona dal vivo, ammirando da vicino le splendide giocate di Lionel Messi, che lo hanno mandato completamente fuori di testa.

Bobo Vieri è rimasto ammaliato dalla Pulce e, alla fine della partita, non ha potuto far altro che esprimere la propria ammirazione per il numero 10 blaugrana: “un Barcellona fantastico, non c’è stata partita. Avrebbero potuto segnare sei, sette gol tranquillamente. Hanno giocato benissimo. E Messi è un mago, è l’Harry Potter del pallone. Quando smetterà di giocare io butterò il televisore. Non lavorerò neanche più in TV, guarderò Netflix e basta, perché quando Messi dirà basta non ci sarà altro da vedere. Il Barcellona fa un altro calcio, un altro sport. Non so come abbiano fatto a perdere contro il Real Madrid, ma vedendoli giocare contro la Juventus viene voglia di dire che non perderanno più contro nessuno quest’anno, è impossibile. Ogni partita fa storia a se, ma il Barcellona che ho visto e che hanno visto tutti è semplicemente incredibile. Quando hai un numero 10 così è una cosa folle. Ed è un peccato che non ci fossero tifosi allo stadio, perché una squadra così va vista“.