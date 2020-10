Se il Benevento è riuscito a tornare in Serie A e a iniziare al meglio questo campionato lo deve soprattutto a Filippo Inzaghi, che non lascia davvero nulla al caso. L’allenatore dei giallorossi è intransigente sia sul campo che a tavola, così come lo era nei confronti di se stesso durante la propria carriera.

Ne sa qualcosa Gaetano Letizia, che ha raccontato a Radio Crc cosa gli è capitato nei giorni scorsi: “Inzaghi è molto attento alla nostra alimentazione, mi ha sorpreso al bar a mangiare una crostata e non mi parla da tre giorni. Speriamo che mi perdoni al più presto. Ci sta dando una grande carica, saprà indicarci la strada per affrontare il Napoli e per centrare la salvezza. Rispetto alla prima stagione in A del Benevento, adesso stiamo giocando bene dall’inizio. Il presidente Vigorito e il ds Foggia si sono resi protagonisti di un mercato importante. I nuovi si sono subito integrati nello spogliatoio. Questo è successo anche perché hanno potuto contare fin da subito su un gruppo unito. Il Benevento è come una famiglia“.