Una carriera trascorsa indossando maglie di squadre prestigiose, rovinata però dagli eccessi fuori dal campo che lo hanno pesantemente condizionato. Nicklas Bendtner adesso si è dato allo spettacolo, partecipando ad un reality show insieme alla compagna e mettendo da parte il calcio.

Prima di cimentarsi in questa avventura, il danese ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera al The Guardian, rivelando cosa combinò nel 2011 quando giocava per l’Arsenal: “una volta arrivai alle 3 del mattino nel mio casinò preferito di Londra. Ero troppo ubriaco per sedermi a un tavolo, dopo 90 minuti ho perso 400.000 sterline. Soldi che non avevo. Il mio conto in banca era scoperto e sarei andato in bancarotta se la fortuna non avesse girato. Barcollavo, andai in bagno. Poi trovai un cassiere e mi feci dare altre 50.000 sterline in fiches”.