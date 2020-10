E’ un giorno speciale in Spagna, in particolare nella Liga, dal momento che alle ore 16 andrà in scena in un Camp Nou vuoto il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Una sfida particolare, tra due squadre che non stanno benissimo: i blancos sono reduci da due pesanti sconfitte contro Cadice e Shakhtar, mentre i blaugrana continuano a fare i conti con la frattura tra squadra e società. Un occhio di riguardo sulla sfide ce l’avranno anche Juventus e Inter, che sfideranno le due spagnole in Champions League.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Barcellona (4-2-3-1): Neto; S.Roberto, Piqué, Lenglet, J.Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Messi;

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius;

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv:

Il Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmesso sabato 24 ottobre alle ore 16:00 in esclusiva da DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento).