Ha lasciato Torino pochi mesi fa e oggi già la ritrova, ma da avversario. Miralem Pjanic rivedrà tutti i suoi ex compagni della Juventus, sfidandoli con la maglia del Barcellona.

Il centrocampista bosniaco ha presentato questa partita speciale in conferenza stampa, rivelando di aver parlato del club bianconero a Messi: “aver potuto giocare sia con Ronaldo che con Messi è incredibile, ai miei nipoti racconterò che sono stati i due giocatori più forti di tutti i tempi. A Lionel ho raccontato dei miei anni alla Juve, della storia e della grandezza del club. E lui è ben informato. Ronaldo? Vedremo se ci sarà, l’ho sentito i giorni scorsi e mi ha detto che si sentiva bene. Speriamo che torni negativo, per la sua salute soprattutto. Lo ritroverò con piacere in campo, ma se non ci sarà tanto meglio per noi“.