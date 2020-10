Guai in vista per Salvador Sostres, giornalista di ‘ABC’ finito nel mirino del Barcellona per una frase razzista usata nei confronti di Ansu Fati durante il match di Champions contro il Ferencvaros.

Il club blaugrana ha deciso di intraprendere le vie legali, portando in tribunale il telecronista per queste parole rivolte al proprio giocatore: “Ansu quando corre ha qualcosa di simile ad una gazzella, sembra un venditore ambulante giovane e nero che scappa dopo l’annuncio dell’arrivo della polizia“. Parole che hanno fatto indignare il Barcellona, deciso ad andare fino in fondo in questa storia per condannare ogni singolo episodio di razzismo.