GameStopZing, in collaborazione con Videogames Party, lancia la GameStopZing CUP, il più grande campionato di videogames online mai organizzato da un retailer italiano. Un montepremi importante ed il diretto coinvolgimento di tutti gli store della catena, per la prima coppa video-ludica firmata GameStopZing.

Ma i protagonisti indiscussi saranno tutti i fan del brand e non solo, che potranno cimentarsi e sfidarsi per contendersi il superpremio finale di ben 7.000€. Passione, coinvolgimento ma soprattutto Democraticità, sono i valori che accompagneranno questa competizione, che va ben oltre il concetto di “sfida” e di “vinca il migliore” premiando anche ogni singolo partecipante al torneo. La scelta è molto semplice, non tutti nascono Campioni ma ognuno è Eroe, da qui la volontà di coinvolgere ed avvolgere tutti coloro che vorranno mettersi in gioco, premiando il loro coraggio.

Un’altra grande novità del torneo sarà la piena e diretta collaborazione di ogni singolo store della catena che, come un moderno allenatore, selezionerà e recluterà la propria squadra per portarla alla vittoria finale. Una scelta importante e strategica che si sposa pienamente con la cultura aziendale di GameStopZing dove ogni singolo dipendente è protagonista della grande squadra GSZ. Nell’ultimo anno l’indotto degli eSports ha superato il miliardo di dollari nel mondo. GameStopZing non resta insensibile all’evoluzione dell’eSport e del gioco online e lancia un’iniziativa per tutti i gamer e non solo.

Partner dell’evento AW LAB, il Retailer italiano di riferimento per l’urban sport style e YOKOIPRO, nuovo performance fashion brand dedicato agli e-sport, studiato dai gamers per i gamers, e distribuito in esclusiva dalla catena da settembre. La GameStopZing CUP è il primo torneo Nazionale videoludico capace di coinvolgere tutti i Punti Vendita della Catena. Ogni Punto Vendita organizzerà un torneo online per decretare chi sarà il player più forte che li rappresenterà nella competizione. I 300 vincitori per ogni titolo si sfideranno suddivisi in Gironi per accedere alla finale che incoronerà il Campione Nazionale.

I Premi: un valore in totale di oltre 68.000 euro, un montepremi che per l’Italia va a posizionarsi come uno dei più importanti della storia dell’eSport. Iscrizioni già aperte, esclusivamente in negozio. Da metà ottobre al via le sfide. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito dedicato www.gamestopcup.it