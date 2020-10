Torna il gioco dedicato agli amanti delle sneakers: IQUII ha realizzato per AW LAB una nuova iniziativa di coinvolgimento ispirata al gioco “pokémon go” ma contestualizzata al mondo delle sneakers. La nuova versione di AW LAB Sneaker Hunt “Mai una gioia” a dispetto del nome, vuole regalare esattamente la gioia di conquistare le proprie sneakers preferite.

Sneaker Hunt, questa volta, con l’iniziativa “Mai una gioia”, guiderà gli utenti della piattaforma di Loyalty AW LAB Club attraverso due livelli di gioco: Il primo livello consisterà nella ricerca di 15 pin. L’utente sarà attivato in diversi contesti: da casa e in giro per le città d’Italia e step dopo step, rispondendo alle domande che Sneaker Hunt proporrà lui, potrà collezionare

tutti e 15 i pin. Il secondo livello sarà sbloccato alla conferma dei pin del primo livello. La missione in questo caso consiste nella conquista del pin dorato che sarà ubicato vicino agli store fisici di AW LAB al fine di avvicinare i “gamers” al punto vendita e quindi all’esperienza di acquisto in-store. L’utente dovrà rispondere all’ultima domanda e, in caso di risposta positiva, potrà ricevere il coupon di sconto da spendere nello store.

IQUII e AW LAB, Global Brand Retail parte del Gruppo Bata proseguono nella progettazione congiunta del gioco Sneaker Hunt, inserito nella piattaforma AW LAB Club, che sta trasformando l’interazione degli appassionati delle scarpe sportive più trendy.

Gamification, loyalty e reward sono le tre keyword del progetto che mira a divertire l’utente, a valorizzare il brand e a offrire premi a tutti coloro che giocheranno, collezionando i pin e rispondendo esattamente alle domande in app.

Per partecipare è necessario scaricare l’App di AW LAB Club, disponibile sia per sistemi iOs che Android, e accedere al banner della Sneaker Hunt “Mai una gioia”.

«Vogliamo ingaggiare i nostri utenti attraverso il gioco in un’ibridazione costante tra mondo degli atomi e mondo dei bit, per rispondere prontamente alle loro esigenze. Questo l’obiettivo della nostra SneakerHunt arrivata ormai alla seconda edizione», sottolinea Domenico Romano, Head of Marketing di AW LAB.

“Lavorare con AW Lab è entusiasmante: insieme stiamo sperimentando nuove forme di coinvolgimento e l’analisi dei dati e delle metriche ci consente di migliorare progressivamente i risultati. Oggi il retail ha un nuova opportunità per migliorare la conversione in termini di drive to store e drive to commerce e rafforzamento dei processi di fidelizzazione utente” afferma Fabio Lalli Chief Business & Innovation Officer di IQUII