L’Atalanta passeggia in Danimarca, i nerazzurri sono troppo forti per il Midtjylland e per questo motivo non hanno problemi ad andare facilmente a segno per ben tre volte in un tempo. La rete più bella è senza dubbio quella del Papu Gomez, un siluro da fuori area che bacia la traversa e si infila in porta, senza lasciare scampo al portiere avversario. Ecco il video:

#UCL | Papu Gómez abrió el manual de los goles de media distancia y puso el segundo para #Atalanta. Precisión + Potencia +Clase: 🧙‍♂️pic.twitter.com/6UhlPIAqRf — Contragolpe (@contragolpefc) October 21, 2020