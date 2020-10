Va bene credere nei propri giocatori, ma forse questa volta Imanol Alguacil Barrenetxea ha un tantino esagerato. L’allenatore della Real Sociedad si è presentato in conferenza stampa per presentare il match di Europa League con il Napoli, lanciandosi in un ardito paragone tra Diego Maradona e David Silva: “Maradona troverebbe a fatica spazio nella nostra formazione perché qui lavoriamo tanto. David Silva ha quasi la sua stessa qualità però è un gran lavoratore“.

Sul match di domani poi, l’allenatore della Real Sociedad ha ammesso: “li toglierei tutti al Napoli, da Osimhen fino a Lozano. La rosa del Napoli è molto completa, può vincere lo scudetto e potrebbe giocare in Champions League. Siamo convinti di poterli battere, tutti lo sono e domani sarà una gara da Champions. Vogliamo i tre punti. Vincere sarebbe importantissimo per il passaggio del turno, ma la strada è ancora lunga, ci sono tanti punti a disposizione. Non dovremo commettere errori, sarà un bel banco di prova”.