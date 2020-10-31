Un gol davvero clamoroso, una papera bella e buona quella di Neto, protagonista di un errore pazzesco nel match tra Alaves e Barcellona. Il portiere blaugrana perde in maniera banale un retropassaggio di Piqué, facendosi rubare palla da Rioja e permettendo all’attaccante avversario di appoggiare facilmente in rete. Un errore pesantissimo, che obbliga adesso il Barcellona ad inseguire.
Visualizza questo post su Instagram
لاحول ولاقوة الى بالله 😥 …. وسط مخلي بوسكيتس الهيكل عضمي …. والدفاع مخليلي بيكي وروبيرتو …. والحارس هذا مو كد المسؤلية شتيغن قيم جدا وماحد يعوضه …. الشوط الثاني لازم يخرج بوسكيتس وديمبلي وروبيرتو ويدخل بيانتش وديست وبيدري افضل حل …. رئيكم بالشوط الاول ??? . . . . . (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ) . . . #الدوري_الانجليزي#اكسبلور #الدوري_الفرنسي #ريال_مدريد #اكسبلور #برشلونه #انتر_ميلان #ميلان #محمد_صلاح #الدون #ميسي #الانتقلات #يوفينتوس #الدوري_الإيطالي #الدوري_الانجليزي #اكسبلور #الدوري_الفرنسي #ريال_مدريد #اكسبلور #برشلونه #انتر_ميلان #ميلان #محمد_صلاح #الدون #ميسي #الانتقلات #يوفينتوس #الدوري_الإيطالي#الدوري_الانجليزي #اكسبلور #الدوري_الفرنسي #ريال_مدريد #اكسبلور #برشلونه #انتر_ميلان #ميلان #محمد_صلاح #الدون #ميسي #الانتقلات #يوفينتوس #الدوري_الإيطالي #ميسي_ملك_الملوك_كرة_القدم #كرستيانو_رونالدو #مدريد #الدوري_السعوديالدوري_الانجليزي #اكسبلور #الدوري_الفرنسي #ريال_مدريد #اكسبلور #برشلونه #انتر_ميلان #ميلان #محمد_صلاح #الدون #ميسي #الانتقلات #يوفينتوس #الدوري_الإيطالي #الدوري_الانجليزي #اكسبلور #الدوري_الفرنسي #ريال_مدريد #اكسبلور #برشلونه #انتر_ميلان #ميلان #محمد_صلاح #الدون #ميسي #الانتقلات #يوفينتوس #الدوري_الإيطالي#الدوري_الانجليزي #اكسبلور #الدوري_الفرنسي #ريال_مدريد #اكسبلور #برشلونه #انتر_ميلان #ميلان #محمد_صلاح #الدون #ميسي #الانتقلات #يوفينتوس #الدوري_الإيطالي #ميسي_ملك_الملوك_كرة_القدم #forçaBarça #fcbarcelona #AlavésBarça #lionelmessi