WWE (NYSE: WWE) annuncia oggi la nascita di “Uncool with Alexa Bliss”, un nuovo podcast che debutterà martedì 22 settembre. Condotto dalla WWE Superstar Alexa Bliss®, il podcast trasporterà gli ascoltatori all’interno delle discussioni nostalgiche e che rimembreranno i vecchi tempi fra Bliss e i suoi ospiti, che parleranno di ciò che accadeva prima di ottenere fama e successo.

Ogni martedì, Alexa Bliss sarà seduta insieme alle WWE Superstar e ad altre celebrità per rendere omaggio a tutte le cose “Uncool”. Dalle prime imbarazzanti comparsate ai passi falsi delle celebrità, senza limiti. La WWE Superstar The Miz® sarà l’ospite del primo episodio, con altri ospiti settimanali come Lance Bass, The Bella Twins – Nikki e Brie Bella®, Ryan Cabrera, James Iglehart, Taylor Hanson, Nikki Glaser, Jon Heder e tanti altri.

“Uncool farà rivivere alcuni nostri momenti imbarazzanti e i nostri ricordi di gioventù, in più cercando di far ridere gli ascoltatori”, ha detto Bliss. “I fan capiranno quanto è forte essere uncool”

Gli ascoltatori possono iscriversi ad Uncool with Alexa Bliss su ogni dispositivo audio, incluso Apple Podcasts, Spotify e Pandora. I video integrali di ogni episodio saranno disponibili sul WWE Network e sul canale YouTube della WWE.

Alexa Bliss è stata un’atleta per tutta la sua vita, partendo dalla ginnastica, passando dal softball al cheerleading e come bodybuilder professionista, prima di arrivare in WWE nel 2013. Lei è una cinque volte WWE Women’s Champion, due volte WWE Women’s Tag Team Champion, oltre ad essere una fan accanita della Disney, innamorata del mondo che c’era fra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000. Quando non compete sul ring o non conduce programmi, potete trovarla a casa con il suo famosissimo maiale Larry Steve, mentre beve una tazza di caffè e segue i suoi show preferiti.