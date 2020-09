“In questo momento, vogliamo confermare la morte di Joseph Laurinaitis aka Road Warrior Animal all’età di 60 anni. La famiglia ha in mente di rilasciare un comunicato più tardi, nel corso della giornata. Vi chiediamo adesso di rivolgere verso di loro un pensiero e una preghiera“. Attraverso questo tweet apparso sul suo profilo ufficiale, è stata confermata la notizia della morte di Road Warrior Animal, all’età di soli 60 anni.

Joseph Michael Laurinaitis, questo il suo vero nome, si è spento improvvisamente nelle ultime ore a circa un mese dal 17° anniversario della morte del compagno di tag team Michael James Hegstrand, scomparso a 43 anni a causa di un infarto. Insieme i due diedero vita alla mitica coppia degli Road Warriors o Legion of Doom, la coppia formata da Road Warrior Animal e Road Warrior Hawk, due guerrieri di strada con tanto di armature borchiate e pitture facciali che divennero un must nel wrestling degli anni successivi. La coppia lottò in diverse federazioni, dalla Georgia Championship all’American Wrestling Association, passando per l’All Japan Pro Wrestling e ovviamente WWE, WCW e WWE. Dopo la morte prematura di Hawk, la stable venne brevemente riunita con Heidenreich al suo posto e la nuova coppia (con Animal) vinse un nuovo titolo tag-team. Nel 2011 l’inclusione di Animal e Hawk nella Hall of Fame WWE.