Il Coronavirus non risparmia nemmeno gli straordinari atleti della WWE. Nelle ultime ore The Rock, ex stella della compagnia di Stamford e attore di Hollywood, aveva annunciato attraverso Twitter la propria positività al Covid-19 e quella della propria famiglia.

Messaggio al quale ha fatto seguito la risposta di un altro ex WWE, Kevin Nash, anch’esso positivo: “benvenuto nel team. Mi dispiace tantissimo che la tua famiglia sia stata contagiata. Io mi sono sentito stanco per un po’, erano quattro giorni che non riuscivo ad allenarmi. Mia moglie ancora non ha ritrovato il senso dell’olfatto e del gusto. Mio figlio era asintomatico. Prego che possiate guarire in fretta. Ti ringrazio, perché stai aiutando le persone a capire che è tutto vero“. Tweet al quale The Rock ha replicato: “mi dispiace sapere queste cose, fratello. Speravo di non fare team con te proprio adesso, di sicuro. Anche voi, ragazzi, siate forti (comunque anch’io non ho ancora recuperato il senso del gusto)“.

Non solo atleti del passato, ma anche del presente. Durante una live su Twitch, AJ Styles ha annunciato ai propri fan di essere risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane dichiarando: “sono risultato positivo al Coronavirus qualche settimana fa. Devo dire che non ho avuto problemi. Speriamo che The Rock e la sua famiglia stiano bene“.