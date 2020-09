Servono 2 ore e 22 minuti, divise in due giorni differenti, ad Aryna Sabalenka per accedere alla semifinale del WTA di Strasburgo. La tennista bielorussa, numero 12 del ranking WTA e quarta testa di serie del torneo francese, si è imposta in 3 set sulla ceca Katerina Siniakova, numero 62 della classifica femminile. Nonostante la pioggia abbia fatto capolino nel corso del match, Sabalenka è riuscita a perfezionare la rimonta dopo essere andata sotto 6-2 al primo set, vincendo 3-6 / 3-6 i due successivi.