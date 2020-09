Elina Svitolina si qualifica per la semifinale del torneo WTA di Strasburgo, la tennista ucraina non lascia scampo nei quarti alla svizzera Teichmann, costretta ad arrendersi in due set.

Dopo un avvio positivo, l’elvetica cede alla più quotata avversaria, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo quasi un’ora e mezza di partita. Nel prossimo turno, Elina Svitolina se la vedrà con la vincente del match tra la ceca Siniakova e la bielorussa Sabalenka.