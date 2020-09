Elina Svitolina accede alla finale del torneo WTA di Strasburgo, la tennista ucraina stacca il pass per l’ultimo atto del torneo non senza soffrire, imponendosi su Aryna Sabalenka in tre set. Una battaglia senza esclusione di colpi, conclusa con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4 a favore della numero 5 del ranking dopo quasi due ore di gioco. In finale, Elina Svitolina se la vedrà con Elena Rybakina che ha steso in due set la giapponese Hibino.