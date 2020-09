Elina Svitolina si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA di Strasburgo, la tennista ucraina stacca il pass per il turno successivo ma non senza sudare, battendo la polacca Linette dopo una battaglia durata quasi due ore. La fresca numero 5 del ranking WTA si impone con il punteggio di 7-6, 7-5 sulla propria avversaria, guadagnandosi la possibilità di affrontare ai quarti la svizzera Teichmann, abile a stendere in due set la russa Pavlyuchenkova.