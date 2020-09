Elena contro Elina nella finale del WTA di Strasburgo. Sabato di grande tennis sulla terra rossa francese con la testa di serie numero 5 e la numero 2 del seeding a sfidarsi con in palio il trofeo. Alza le braccia al cielo Elina Svitolina, numero 5 del ranking WTA, al termine di 1 ora e 54 minuti di match. La tennista ucraina vince il primo set 4-6, poi perde il secondo 6-1 in favore di Elena Rybakina (18 WTA). Decisivo il terzo set nel quale la kazaka non completa la rimonta e si arrende con il punteggio di 2-6.