Servono 2 ore e 3 minuti di gioco a Jasmine Paolini per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del WTA di Istanbul. La tennista italiana, numero 97 al mondo, ha sconfitto la svizzera Stefanie Voegele (numero 114 del ranking WTA) in 3 set conclusi con il punteggio di 6-1 / 4-6 / 6-3.