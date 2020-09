Wilson Sporting Goods presenta oggi la sua nuova collezione 2020 Pro Staff v13 di racchette da tennis ad alte prestazioni. Pro Staff è una delle linee più iconiche nell’era moderna del tennis, la Pro Staff è stata scelta da molti dei più grandi giocatori di questo sport, inclusi i membri dello staff Wilson Advisory del presente e del passato, vedi Roger Federer, Pete Sampras, Steffi Graf, Stefan Edberg, Jim Courier e Chris Evert.

La linea 2020 Pro Staff v13 unisce nuove tecnologie all’avanguardia con un design ispirato alla tradizione, ma nello stesso tempo contemporaneo che richiama la Pro Staff Original del 1983. “Pro Staff è una linea storica, sul mercato da 37 anni con un seguito incredibile e appassionato di tennisti altamente competitivi“, ha affermato Hans-Martin Reh, General Manager, Wilson Racquet Sports. “Pertanto, non vogliamo cambiare nessun aspetto della racchetta a meno che non sia in modo significativo dando ai nostri giocatori un vero vantaggio in campo. Per la linea 2020, abbiamo introdotto nuove avanzate tecnologie per migliorare le proprietà e la precisione della linea Pro Staff, rendendo omaggio alla storia della racchetta con rimandi al suo iconico passato e alle 117 vittorie del Grande Slam“.

LA COLLEZIONE PRO STAFF 2020

La Pro Staff Original è stata presentata nel 1983 come una delle prime racchette da tennis in grafite al mondo. Nel corso degli anni, Wilson LABS, l’hub di innovazione di Wilson, ha rilasciato 12 nuove versioni della serie. Ogni iterazione è stata progettata per migliorare e completare lo stile di gioco e d’attacco dell’atleta Pro Staff. La versione 13 di Pro Staff non è diversa e presenta le seguenti nuove tecnologie:

• Per migliorare la sensazione di pocketing della racchetta mantenendo la sua stabilità, gli ingegneri Wilson LABS hanno disposto la treccia in grafite e fibra para-aramidica distintiva della racchetta con angoli di 45 gradi. Chiamato “Braid 45“, questo posizionamento strategico della treccia consente al telaio di “respirare” di più all’impatto, mantenendo la sua stabilità e preservando la classica sensazione della Pro Staff.

• Per fornire una precisione e una sensazione senza pari su tutta la superficie della racchetta, i designer di prodotto hanno utilizzato lo String Mapping. Questa tecnica aggiorna lo schema delle corde della racchetta per aggiungere spessore e compattezza al piatto corde diminuendo lo spazio tra ogni corda. Questo approccio restringe la zona in cui la maggior parte dei giocatori colpisce (1/3 della parte superiore del telaio della racchetta).

• Per migliorare il comfort e la maneggevolezza di Pro Staff, le racchette sono ora dotate di un fondello ergonomico nella parte inferiore dell’impugnatura. Questo fondello è lo stesso che si trova in tutte le linee di racchette Wilson Performance. Il modello Pro Staff RF97 Autograph mantiene il tradizionale fondello che Roger Federer usa in campo.

L’estetica e il design della linea Pro Staff v13 2020 rendono omaggio al look della Pro Staff Original del 1983, con un moderno ed elegante telaio nero e vivaci strisce sottili rosse e gialle. Il modello Pro Staff RF97 Autograph differisce leggermente con strisce argento e grigio – colori chiave utilizzati sulla precedente Pro Staff RF97 Autograph di Roger Federer, che vuole significare il suo contributo alla nuova Pro Staff. Un elemento di design interessante include la fibra di carbonio a vista sulla punta del telaio sotto uno strato lucido. Wilson LABS ha aggiunto questo elemento per mostrare la trama in fibra di carbonio, che ha reso la Pro Staff una delle racchette preferite tra i giocatori.

Cinque modelli compongono la collezione 2020 Pro Staff v13, tra cui Pro Staff RF97 Autograph e Pro Staff 97. Due modelli più leggeri, Pro Staff 97L e Pro Staff 97UL completano i modelli per adulti. Due modelli junior, Pro Staff 25 e Pro Staff 26, più piccoli e leggeri del 97L e 97UL, sono progettati per gli atleti più giovani. I giocatori Wilson Advisory Staff Members Grigor Dimitrov, Petra Kvitova, Reilly Opelka e Kyle Edmund, tra gli altri, utilizzeranno le racchette della Collezione Pro Staff v13 2020 nel Tour 2020. Roger Federer quando riprenderà il suo tour giocherà con la 2020 Pro Staff RF97 Autograph.

I giocatori e i fan di Pro Staff possono acquistare la linea 2020 Pro Staff v13 su wilson.com a partire da oggi. La collezione sarà disponibile per l’acquisto in anteprima in tutto il mondo il 21 settembre tramite i rivenditori specializzati di tennis (in negozio e online). La linea completa sarà in vendita a livello internazionale il 28 settembre. La Pro Staff 97UL è esclusiva per il mercato del tennis europeo. Prezzi: PRO STAFF RF 97 V13 300 euro, PRO STAFF 97 V13 280 euro, PRO STAFF 97 V13 240 euro, PRO STAFF 97UL V13 210 euro, PRO STAFF TEAM RKT 140 euro