Wanda Nara da capogiro: la showgirl argentina, moglie e agende di Mauro Icardi, ha postato una foto bollente sui social. “I miei piani del venerdì per la notte 🙄 A dormireeee 😴“, ha scritto in maniera ironica Wanda Nara sui social. Il look sfoggiato dalla moglie di Icardi tutto fa pensare tranne che ad una seratina tranquilla: ai piedi del letto con le iniziali M e W, Wanda Nara si è fotografata con un reggiseno che non lascia nulla all’immaginazione.