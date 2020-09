Sorprendenti le dichiarazioni di Wagner Love: l’ex attaccante del CSKA ha voluto parlare della sua avventura in Cina, quando giocava con lo Shandong Luneng. Love si è soffermato in particolar modo sul cibo cinese e sulle sue nuove ‘avventure’: “a dire il vero, il cibo mi ha sorpreso di più in Cina. Mangiavamo scorpioni, blatte e così via. Durante i fine settimana passeggiavamo, c’erano posti dove i compagni di squadra prendevano insetti vivi, li facevano insaporire nell’olio, li friggevano e li mangiavano“.