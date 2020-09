La Ferrari torna indietro nel tempo per il suo Gp numero 1000, che si disputerà domenica al Mugello: un look vintage per le monoposto, che tornano al vecchio amaranto, così come le tute dei piloti.

“È un grande onore poter guidare una Ferrari in occasione del Gran Premio numero 1000 della più storica tra le squadre di Formula 1. A rendere ancora più emozionante la ricorrenza c’è il fatto che la corsa si disputerà all’Autodromo del Mugello e che sugli spalti per la prima volta torneranno ad esserci alcuni spettatori“, ha dichiarato Sebastian Vettel alla vigilia del Gp della Toscana.

“Il tracciato è molto bello e super tecnico, con variazioni di altezza e curve molto impegnative. Questo circuito dovrebbe essere più adatto alle caratteristiche della nostra monoposto per cui speriamo di poter regalare qualche soddisfazione ai nostri tifosi, sia a casa che in cirucito“, ha concluso il tedesco della Ferrari.