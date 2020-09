Mezzo passo falso della Roma nella prima partita di campionato, i giallorossi hanno pareggiato 0-0 contro l’Hellas Verona in trasferta, patendo forse oltre misura l’assenza di Edin Dzeko al centro dell’attacco.

Il bosniaco è stato tenuto in panchina per tutto l’arco della gara da Paulo Fonseca, il quale nel post partita ha spiegato ai microfoni di DAZN la sua scelta: “con Dzeko in campo poteva essere diverso ma non possiamo dirlo. Per lui è stata una settimana molto difficile, per questo l’ho voluto preservare. Con che maglia giocherà Roma-Juventus? Vediamo. Abbiamo bisogno di un altro attaccante stiamo lavorando per questo. Serve uno mobile che crei spazio. Mi è piaciuto molto il tridente del primo tempo. Carles Perez non ha giocato per via del Covid, non si è allenato e non è stato bene, Pedro mi ha dato l’ok e per quello ha giocato. Difesa a tre? Voglio avere due sistemi differenti e mi piace molto giocare così”.