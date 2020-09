Una sconfitta sorprendente, un ko che nessuno si sarebbe aspettato, considerando la differenza di classifica tra Gael Monfils e Dominik Koepfer. Eppure, il tedesco è riuscito a superare in due set il numero 9 del mondo, guadagnandosi così l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, dove affronterà l’italiano Musetti.

Una sconfitta che ha scatenato l’ira dei social nei confronti di Monfils, bersagliato da insulti volgari e razzisti che il tennista francese ha pubblicato nelle proprie Instagram Stories. “Negro bastardo, come fai a perdere con il numero 100 del mondo” il messaggio di uno pseudo-tifoso italiano, seguito poi da altre parole vergognose: “stupida scimmia nera, spero che ti rompa entrambe le braccia“. E via con una serie di altri messaggi vergognosi, che non meriterebbero nemmeno di essere menzionati. Un duro colpo per Monfils che, tuttavia, ha reagito alla grande a queste nefandezze, pubblicando tutto sui social e mettendo in mostra tutta la cattiveria di quella gentaglia che non merita davvero nulla.