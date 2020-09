A dieci anni dal mondiale SB20 organizzato al Circolo Vela Torbole con la vittoria del francese Robin Follin con Marine Boudot e Michele Emeric, la classe SB 20 torna protagonista sul Garda Trentino con il Campionato Italiano Open in programma dal 25 al 27 settembre. Un evento che per forza di cose non avrà una partecipazione così massiccia come previsto per le conosciute problematiche di spostamenti di alcuni paesi, ma il Circolo Vela Torbole ha voluto mantenere l’evento per offrire a chi può una tre giorni di bella vela.

La classe SB20, lo scafo monotipo originariamente chiamato Laser SB3, è diffuso soprattutto in Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Australia, Francia, Olanda, Singapore e Italia e nel week end sono attesi a Torbole una ventina di equipaggi (3 persone per ogni barca). Le previsioni meteo sono incerte, ma sicuramente l’Alto Garda saprà offrire condizioni di vento adeguate, oltre che un’ospitalità tale da far trascorrere ai velisti e ai loro familiari tre giornate tra relax e divertimento. Prima partenza possibile venerdì 25 alle ore 12:30, mentre già da giovedì gli equipaggi saranno impegnati nelle operazioni di stazza imbarcazioni.