Il graffio di Mathieu van der Poel sulla Tirreno-Adriatico 2020. Il ciclista olandese si prende il successo nella 7ª e penultima tappa della corsa dei Due Mari sfruttando tutto il suo talento nella salita finale di Loreto. Van der Poel è infatti riuscito a ricucire il gap di circa 20 secondi che l’azzurro Matteo Fabbro era riuscito a ritagliarsi rispetto agli inseguitori: il ciclista della Bora-Hansgrohe è poi crollto in salita termianando alle spalle di van der Poel e Ruben Guerreiro. In vista della cronometro finale di San Benedetto del Tronto resta leader della classifica, in maglia azzurra, Simon Yates.

