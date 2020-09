Davvero esilarante quanto successo oggi durante la conferenza stampa del Gran Premio dell’Emilia Romagna, protagonisti Franco Morbidelli e Valentino Rossi, con il Dottore che ha telefonato al connazionale per ricordargli di presentarsi in press room. Una dimenticanza che non è passata inosservata agli occhi dei suoi colleghi, così il pesarese ha deciso di chiamarlo al cellulare per metterlo al corrente di quanto stesse accadendo. Un video tutto da gustare, che non vi lascerà impassibili:

There’s always that one friend who is fashionably late! 😂 With @FrankyMorbido12 last to arrive at the press conference, @ValeYellow46 made a quick call! 📞#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/AKqKKDkseE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 17, 2020