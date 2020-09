Il weekend di gara di Misano è sempre spettacolare: i piloti italiani vivono con entusiasmo questa gara di casa, in particolar modo quest’anno che, seppur per due volte di fila, sarà l’unico circuito italiano dove si girerà.

Come ogni anno, Valentino Rossi ha deciso di sfoggiare un casco nuovo, realizzato proprio per l’occasione. Sulla protezione del Dottore quest’anno spicca il… viagra. Una pensata esilarante, per ridere un po’ in un anno difficile. Il nove volte campione del mondo, però, ha ammesso di non aver avuto il coraggio di dirlo a sua mamma, che lo ha scoperto dunque dalle tv.

“È un’idea stupida, non mi è piaciuto tanto. Preferisco guardare a quello che sta facendo Valentino in pista“, questo il commento di mamma Stefania.