Il weekend di gara di domenica a Misano ha regalato spettacolo puro in pista in tutte e tre le categorie. Un finale da urlo con la prima vittoria in carriera in MotoGp di Morbidelli, seguito sul podio da Bagnaia e Mir. Una grande soddisfazione, nonostante il podio sfumato, per Valentino Rossi, che sta allevando dei piccoli grandi campioni con la sua Academy.

Il Dottore ha voluto manifestare sui social tutta la sua gioia: “peccato per aver perso il podio all’ultimo giro, ma per noi ieri è stata comunque una giornata indimenticabile, il coronamento di un sogno nato quasi per gioco ormai 7 anni fa. Vedere i nostri piloti finire ai primi due posti della Moto2 e poi anche della MotoGp ci ha reso orgogliosi e ci ha fatto emozionare come mai era successo prima. Un grande grazie di ❤️ a tutto il team della @vr46ridersacademyofficial,per l’impegno,la dedizione e la passione nel lavoro di tutti i giorni. E un grazie speciale ai nostri tifosi sugli spalti per il solito tifo fenomenale.

@frankymorbido @pecco63 @luca_marini_97 @marcobez72 @skyracingteamvr46“, queste le parole del nove volte campione del mondo.