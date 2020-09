Zverev sorride agli US Open: il tennista tedesco numero 7 al mondo ha staccato il pass per le semifinali dello Slam statunitense. Zverev, dopo un inizio sotto tono, è riuscito a prendere in mano la situazione e ad aggiudicarsi il match contro Coric con una splendida rimonta. La partita è terminata dopo tre ore e 29 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 6-7, 6-7, 3-6.