Alexander Zverev sbriga senza patemi la pratica Davidovich Fokina negli ottavi di finale degli US Open, staccando agevolmente il pass per il turno successivo. Il tedesco si impone in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in appena un’ora e mezza di gioco, annientando il proprio avversario senza lasciargli alcuno scampo.

Una prestazione maiuscola quella di Zverev, che si prepara al meglio per i quarti di finale dello Slam americano, dove se la vedrà con il vincente del match tra Coric e Thompson, in programma nella tarda serata italiana.