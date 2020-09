Nella tarda notte italiana Alexander Zverev ha staccato il pass utile per l’accesso agli ottavi di finale degli US Open. Il tennista tedesco ha superato l’ostacolo Mannarino (numero 39 ATP) in quasi 3 ore di gioco, vincendo l’incontro in 4 set conclusi con il punteggio di: 7-6 (7-4) / 4-6 / 2-6 / 2-6. Sconfitta clamorosa invece per Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, numero 6 al mondo, è stato eliminato dal torneo per mano di Borna Coric (32 ATP) al termine di un match incredibile. Avanti 2-1 al quarto set, Tsitsipas ha fallito 6 match point consecutivi sul 5-3 e sul 5-4, permettendo a Coric di rimontare e vincere al quinto set. Questi i punteggi: 7-6 (7-2) / 4-6 / 6-4 / 5-7 / 6-7 (4-7).