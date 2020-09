Secondo successo consecutivo per Sofia Kenin agli US Open. La giovane tennista americana, vincitrice degli Australian Open 2020, si è imposta sulla canadese Leylah Annie Fernandez (numero 104 WTA) in 1 ora e 21 minuti di gioco. Sofia Kenin, numero 4 WTA e seconda testa di serie del ranking, ha vinto i due set utili al passaggio del turno con il punteggio di 4-6 / 3-6.