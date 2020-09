Salvatore Caruso continua il suo percorso nel main draw degli US Open. Il tennista italiano ha superato Ernesto Escobar (185 ATP) nei 32esimi di finale dopo 3 ore e 11 minuti di match. Caruso, numero 100 del ranking maschile, si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-3 / 4-6 / 3-6 / 4-6. Stacca il pass per il terzo turno anche Dominic Thiem, numero 3 al mondo, che non ha avuto grossi grattacapi nella sfida contro l’indiano Sumit Nagal, numero 124 della classifica ATP, battuto agilmente in 121 minuti con il punteggio di 3-6 / 3-6 / 2-6.