Novak Djokovic non ha la minima intenzione di fermarsi. Il 2020 sportivo del tennista di Belgrado è un capolavoro che conta, ad oggi, 26 vittorie e zero sconfitte nei match ufficiali. L’ultima è arrivata ai sedicesimi di finale degli US Open, torneo Slam nel quale Djokovic ha sconfitto in 1 ora e 45 minuti di gioco il tedesco Jan-Lennard Struff. Djokovic, numero 1 al mondo, si è imposto sul numero 28 del ranking maschile con il punteggio di 6-3 / 6-3 / 6-1.