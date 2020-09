Kyle Edmund aveva provato ad impensierirlo, ma il tennista britannico è riuscito a vincere solo il primo, combattutissimo, set. Poi Novak Djokovic è venuto fuori in un tutto il suo talento. Il tennista serbo, numero 1 al mondo e fresco di successo a Cincinnati domenica, ha archiviato la delusione di aver perso 5-7 il tie-break del primo set dopo 70 minuti di gioco restando in partita e vincendo i 3 set successivi con il punteggio di 6-3 / 6-4 / 6-2. Ai sedicesimi degli US Open Djokovic affronterà Jan Lennard Struff.