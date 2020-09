Stefanos Tsitsipas supera agevolmente il secondo turno degli US Open, non lasciando scampo al suo avversario di giornata, costretto ad arrendersi nettamente in tre set. Nulla da fare per l’americano Cressy, che dura quasi due ore e mezza prima di cedere con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-4.

Sono nel primo set il numero sei del mondo fatica a imporre il proprio ritmo, per poi sciogliersi una volta vinto il tie-break, dominando letteralmente la partita. Nel terzo turno, Tsitsipas se la vedrà con il croato Coric, riuscito a spuntarla solo al quinto set contro Londero.