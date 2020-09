Garbine Muguruza abbandona precocemente il main draw femminile degli US Open. La tennista di Caracas, naturalizzata spagnola, è stata sconfitta da Tsvetana Pironkova in 1 ora e 25 minuti di gioco. Muguruza, numero 16 WTA e testa di serie numero 10 dello Slam americano, è stata sconfitta in due set con il punteggio di 7-5 / 6-3.