Dominic Thiem stacca il secondo e ultimo pass utile per la finale degli US Open. Il tennista austriaco, numero 3 al mondo, ha sconfitto in 2 ore e 53 minuti il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking mondiale maschile. Thiem, testa di serie numero 2 dello Slam americano, si è imposto in 3 set vinti con il punteggio di 2-6 / 6-7 (7-9) / 6-7 (5-7). In finale Thiem affronterà Alexander Zverev che nell’altra semifinale ha sconfitto Carreno Busta.