Dominic Thiem stacca il pass valevole per i quarti di finale degli US Open. Il tennista austriaco, numero 3 al mondo e seconda testa di serie dello Slam americano, si è imposto in 129 minuti di gioco sul giovane canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 del ranking mondiale maschile. Thiem ha sofferto al primo set, lungo 66 minuti e concluso al tie-break con il punteggio di 4-7, per poi vincere i due successivi con un doppio 1-6 / 1-6 in scioltezza.